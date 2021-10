“Venom: la furia di Carnage” primo su tutti al botteghino, incassi da record (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Venom: la furia di Carnage”, trionfa al botteghino ed incassa quasi 3 milioni al Box Office Italia. L’incasso del film dedicato all’anti eroe è ai livelli di quelli precedenti alla pandemia. Venom – La furia di Carnage incassa quasi 3 milioni e si impone come capolista del box office Italia della settimana dal 11 Ottobre al 17 Ottobre. Il ritorno all’utilizzo del 100% della capienza delle sale è facilmente percepibile all’interno del box office d’Italia della scorsa settimana, che fa registrare numeri simili a quelli della stagione prepandemica. Il film diretto da Andy Serkis, con Tom Hardy e Woody Harrelson è uscito al cinema il 14 ottobre. “Venom: la furia di Carnage” è il sequel del primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) “: ladi”, trionfa aled incassa quasi 3 milioni al Box Office Italia. L’incasso del film dedicato all’anti eroe è ai livelli di quelli precedenti alla pandemia.– Ladiincassa quasi 3 milioni e si impone come capolista del box office Italia della settimana dal 11 Ottobre al 17 Ottobre. Il ritorno all’utilizzo del 100% della capienza delle sale è facilmente percepibile all’interno del box office d’Italia della scorsa settimana, che fa registrare numeri simili a quelli della stagione prepandemica. Il film diretto da Andy Serkis, con Tom Hardy e Woody Harrelson è uscito al cinema il 14 ottobre. “: ladi” è il sequel del...

