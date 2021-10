Venezia, Johnsen: «Fiorentina squadra pericolosa, facciamo attenzione» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dennis Johnsen, attaccante del Venezia, ha parlato a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina Ai microfoni di DAZN, Dennis Johnsen, attaccante del Venezia, ha analizzato la sfida con la Fiorentina. DICHIARAZIONI – «La Fiorentina è una squadra in forma, dobbiamo stare attenti ai loro contropiedi e cercare di giocare molto alti. Anche noi, però, sappiamo di essere pericolosi nelle ripartenze». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dennis, attaccante del, ha parlato a pochi minuti dall’inizio del match contro laAi microfoni di DAZN, Dennis, attaccante del, ha analizzato la sfida con la. DICHIARAZIONI – «Laè unain forma, dobbiamo stare attenti ai loro contropiedi e cercare di giocare molto alti. Anche noi, però, sappiamo di essere pericolosi nelle ripartenze». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #VeneziaFiorentina, le dichiarazioni di #Johnsen ??? - CoronaLoSeba : RT @carmi_ne: ah ma domani c’è un succulento Venezia-Fiorentina, e che fa? non ce lo guardiamo? “eh ma il calcio spezzatino” dicono, ma io… - cristiannioli : RT @carmi_ne: ah ma domani c’è un succulento Venezia-Fiorentina, e che fa? non ce lo guardiamo? “eh ma il calcio spezzatino” dicono, ma io… - _grazy87 : RT @carmi_ne: ah ma domani c’è un succulento Venezia-Fiorentina, e che fa? non ce lo guardiamo? “eh ma il calcio spezzatino” dicono, ma io… - ivargonx : RT @carmi_ne: ah ma domani c’è un succulento Venezia-Fiorentina, e che fa? non ce lo guardiamo? “eh ma il calcio spezzatino” dicono, ma io… -