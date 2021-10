Venezia - Fiorentina | le pagelle | Haps | rivelazione da 7 | 5 Callejon non si vede | 5

(Di lunedì 18 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

Gazzetta_it : Fiorentina brutta, Vlahovic non fa male: il Venezia fa il colpo con Aramu #VeneziaFiorentina - RCTISports_ : Dini hari nanti; Venezia ve Fiorentina #SerieA #SerieAdiRCTI - GoalItalia : Venezia ? Genoa ? Juventus ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Fiorentina ? Torino ? Il Napoli fa 8 su 8: è l'unica… - xG_mapperEurope : Venezia vs Fiorentina #FIO #SerieA #Venezia #Fiorentina - abadboycali : RT @elprofetaviejo: 10/18 Premier League ??1u Arsenal -1 +110 10/18 Serie A ????2u Venezia/Fiorentina o2.5 -105 -3.1u. Back tomorrow -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Fiorentina

Commenta per primo L'allenatore dellaVincenzo Italiano ha parlato così dopo il ko con il: 'Abbiamo fatto la partita ma non siamo stati incisivi. E siamo stati colpiti sull'unica disattenzione. Amrabat regista? È il suo ...Subito in campo, guizzo da vecchio gatto sul tiro deviato di Bonaventura. Dà sicurezza alla difesa Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Arbitro di Venezia - Fiorentina sarà Luca Massimi coadiuvato da Domenico Rocca e Gaetano Massara La partita si gioca a Venezia. La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Fiorentin ...L'ottava giornata di campionato terminerà con il monday night tra Venezia e Fiorentina. I lagunari rischiano fin da subito il portiere, ex Manchester United, Sergio Romero e si affidano alla coppia d' ...