Venezia-Fiorentina le formazioni ufficiali. Amrabat dal 1' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Penzo’. Il tecnico viola Vincenzo Italiano deve fare a meno di Castrovilli, Dragowski e Kokorin. In campo dal primo minuto Amrabat con Sottil nel tridente insieme a Vlahovic e Callejon. Nel Venezia spazio in attacco ad Henry, Aramu e Johnsen. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, posticipo dell’ottava giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Penzo’. Il tecnico viola Vincenzo Italiano deve fare a meno di Castrovilli, Dragowski e Kokorin. In campo dal primo minutocon Sottil nel tridente insieme a Vlahovic e Callejon. Nelspazio in attacco ad Henry, Aramu e Johnsen.

Advertising

RCTISports_ : Dini hari nanti; Venezia ve Fiorentina #SerieA #SerieAdiRCTI - GoalItalia : Venezia ? Genoa ? Juventus ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Fiorentina ? Torino ? Il Napoli fa 8 su 8: è l'unica… - SebastianJosQu1 : Alineaciones Venezia vs Fiorentina | JORNADA 8 Serie A 2021/22????????? #SerieA Estadio: Stadio Pierluigi Penzo (Ven… - trystop2 : ????Venezia v Fiorentina ??11 Or More Corners @2.55 ??12 Or More Corners @3.60 - ilcarroditomori : Mi aspetto una partita interessante tra Venezia e Fiorentina. Due squadre , una con evidenti limiti tecnici, che pr… -