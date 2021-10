Venezia Fiorentina | Italiano | Non riusciamo a incidere negli ultimi 15 - 20 metri

Advertising

Gazzetta_it : Fiorentina brutta, Vlahovic non fa male: il Venezia fa il colpo con Aramu #VeneziaFiorentina - RCTISports_ : Dini hari nanti; Venezia ve Fiorentina #SerieA #SerieAdiRCTI - GoalItalia : Venezia ? Genoa ? Juventus ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Fiorentina ? Torino ? Il Napoli fa 8 su 8: è l'unica… - Alpha_Drek : RT @DiMarzio: Le parole di #Zanetti dopo #VeneziaFiorentina - ScopoDePortugal : ?? #SerieATIM - 8ªRodada Sábado (16) Spezia 2x1 Salernitana Lazio 3x1 Inter Milan 3x2 Hellas Verona Domingo… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Fiorentina

Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky al termine della sconfitta della suaper 1 - 0 sul campo del. "Abbiamo battuto angoli e punizioni, mettendo tanti palloni ...Fabio Bianchi, inviato al Penzo, analizza la vittoria per 1 - 0 delsulla, arrivata grazie al gol di Aramu al 36'.Al Penzo decide un gol di Mattia Aramu su assist di Thomas Henry con gli arancioneroverdi che salgono a otto punti in classifica, raggiungendo Sassuolo, Verona e Torino ...La prima pagina del noto quotidiano sportivo si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.