Venezia-Fiorentina (18 ottobre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, out Gonzalez, Sottil e Callejon con Vlahovic (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Venezia riparte dal prezioso pareggio ottenuto contro il Cagliari, al momento una diretta concorrente per la salvezza, in una gara dominata nel secondo tempo e con la rimonta completata dal gol di Busio al 92?. Per la Fiorentina invece la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli ha seguito lo stesso copione di quella InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilriparte dal prezioso pareggio ottenuto contro il Cagliari, al momento una diretta concorrente per la salvezza, in una gara dominata nel secondo tempo e con la rimonta completata dal gol di Busio al 92?. Per lainvece la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli ha seguito lo stesso copione di quella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

RCTISports_ : Dini hari nanti; Venezia ve Fiorentina #SerieA #SerieAdiRCTI - GoalItalia : Venezia ? Genoa ? Juventus ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Fiorentina ? Torino ? Il Napoli fa 8 su 8: è l'unica… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Venezia-Fiorentina in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai clicca… - news_mondo_h24 : Serie A, alle 20.45 Venezia-Fiorentina - Dalla_SerieA : I CONVOCATI DEL VENEZIA PER LA GARA CONTRO LA FIORENTINA - -