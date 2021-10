Venezia-Fiorentina 1-0 | Zanetti | “Oggi siamo stati cinici | Romero è come un allenatore in campo”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “È una vittoria importante contro una squadra davvero forte, che gioca con grande intensità.abbiamo messo anche della qualità, ma è normale che dal punto di vista tattico dobbiamo fare una partita perfetta., a differenza di altre partite. Fino alla parità numerica non abbiamo rischiato nulla, poi sono venuti fuori i nostri fantasmi dettati dalla poca esperienza”. Queste le parole di Paoloai microfoni di Sky al termine del successo del suoper 1-0 sulla. “La mia squadra non da serie A? La risposta arriverà a fine stagione. Per raggiungere l’obiettivo bisogna passare da vittoriequesta.ha una grande esperienza internazionale ed è entrato in gruppo con grande carattere. ...

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo il ko con il Venezia: 'Abbiamo fatto la partita ma non siamo stati incisivi. E siamo stati colpiti sull'unica disattenzione. Amrabat regista? È il suo ...