Venezia - Fiorentina 1 - 0 | Aramu in gol DIRETTA

Advertising

RCTISports_ : Dini hari nanti; Venezia ve Fiorentina #SerieA #SerieAdiRCTI - GoalItalia : Venezia ? Genoa ? Juventus ? Udinese ? Sampdoria ? Cagliari ? Fiorentina ? Torino ? Il Napoli fa 8 su 8: è l'unica… - MatteoDovellini : La palla di Biraghi girata male e nel vuoto della difesa viola, è il simbolo della partita della #Fiorentina a Vene… - LelliAlessandro : Oggi si che vi riconosco, Fiorentina IMBARAZZANTE! 0 Cross corretti 0 tiri Min 72' #fiorentina #Venezia… - Bob_Tax : @violamad79 L'entusiasmo delle prime partite non c'è più, e questa sera sembra di rivedere la vecchia Fiorentina de… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Fiorentina

...si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 0 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Penzo' tra ildi Zanetti e ladi Italiano in tempo reale I giocatori della© Getty ImagesLafa visita alnel monday night che chiude l'ottava giornata del campionato ...