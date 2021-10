Venezia | Ceccaroni | «Possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Pietro, quest’oggi capitano del, ha parlato dopo la vittoria dei veneti arrivata con la Fiorentina Ai microfoni di DAZN, Pietroha commentato il successo delsulla Fiorentina. SVOLTA – «Ci auguriamo sia la vittoria della svolta. Ci sarà da lottare fino all’ultimo contro squadre molto forti, ma se diamo tutto ci toglieremo delle». TIFOSI – «Giocare davanti al pubblico ci è mancato, è bello vedere questa gente sostenerci fino all’ultimo. Daremo tutto per loro». FASCIA – «Bello indossarla. Non sono ufficialmente il capitano ma è un orgoglio quando la porto. Leader? Siamo in tanti qui da anni, cerchiamo di unire il gruppo che è la nostra forza e andiamo avanti così».ADATTO ALLA SERIE A – «E’ presto per dare giudizi. ...

... quando Bonaventura penetra centralmente e la sua conclusione sporcata daviene deviata con la punta delle dita da Romero . Ilprende in mano le redini del match e si porta in ...- Fiorentina, le scelte di Zanetti e Italiano Esordio in arancioneroverde per il portiere Romero e il terzino sinistro Haps : Ebuehi, Svoboda ecompletano la linea a quattro di ...Venezia e Fiorentina si sfidano del posticipo dell'8° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming ...Diretta Venezia Fiorentina (risultato live 1-0) streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata di Serie A: Aramu porta avanti i lagunari.