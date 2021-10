Venanzoni contro il regolamento d’uso del Maradona | “Tifo e squadra penalizzati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “La passione non può essere regolamentata, rispondere a delle fredde e rigorose norme. Soprattutto per quanto riguarda ilper ladel cuore, l’amore vero e sincero per i propri campioni. Ed è quanto stanno dimostrando gli ultrà che da tempo disertano gli spalti, le curve del “Diego ArmandoStadium” facendo mancare il loro instancabile e rumoroso apporto. Un rapporto che nel tempo si è incancrenito e che non sembra dare segni di ripresa”. Lo sostiene Diego, consigliere regionale. “A mettere distanza tra il campo e gli ultrà sono stati e continuano ad essere i cosiddetti “” all’interno degli stadi. Ovvero, le norme che disciplinano il comportamento di chiunque acquisti un biglietto per assistere alla ...