Vela | Soldini fa rotta su Malta | sabato la Middle Sea Race

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Maserati Multi 70 e Giovannisono in viaggio verso, da dove prendera? il via la 42a edizione della RolexSea23 ottobre. Lo comunica lo staff del navigatore. La regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club si svolge lungo un percorso di 606 miglia: si naviga intorno alla Sicilia, passando a nord di Stromboli, a ovest di Favignana e Pantelleria e a sud di Lampedusa, prima di ritornare al traguardo alla Valletta. Per questa edizione della regata, le imbarcazioni iscritte sono 121, di cui 23 italiane. Nella classe dei multiscafi, Maserati Multi 70 gareggera? con 15 concorrenti, tra cui i Mod 70 Argo (Usa) di Jason Carroll e Mana (Ita) di Riccardo Pavoncelli e il maxi-trimarano di 80 piedi Ultim'Emotion 2 di Antoine Rabaste. ...

Giorgio Terruzzi per il 'Corriere della Sera' Giovanni Soldini, milanese, classe 1966. Prima traversata atlantica in barca a vela a 16 anni. Fu un colpo di fulmine? 'Fu un caso, abbinato alla passione.