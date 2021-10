Valneva | risultati positivi per candidato vaccino Covid Migliori di AstraZeneca

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – La società biotecnologica franceseha annunciato “” dello studio di fase 3 del suovaccinale contro il-19, VLA2001, uninattivato e adiuvato. La società ha affermato in una nota che VLA2001 ha dimostrato “superiorità” contro AZD1222, ilsviluppato da. In particolare, i partecipanti allo studio a cui sono state iniettate due dosi delhanno sviluppato più anticorpi e meno effetti collaterali rispetto a quelli a cui è stato somministrato quello diin uno studio su circa 4.000 adulti. Entrambi i gruppi hanno avuto lo stesso numero di casi die nessun paziente si è ammalato ...

Advertising

539th : Valneva riporta dati buoni dal suo trial di un vaccino 'inattivato' testato contro il vaccino AZ. Si tratta di uno… - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: Valneva ha riportato risultati positivi di Fase 3 per il suo candidato vaccino contro il #COVID19 - GiovaQuez : Valneva ha riportato risultati positivi di Fase 3 per il suo candidato vaccino contro il #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Valneva risultati

Borsa Italiana

La società biotecnologica franceseha annunciato "positivi" dello studio di fase 3 del suo candidato vaccinale contro il Covid - 19, VLA2001, un vaccino inattivato e adiuvato . La società ha affermato in una nota che ...In calo Nike dopo iannunciati nel dopo Borsa. PETROLIO SU NUOVI MASSIMI Il cross euro ... Il produttore francese di vaccinibalza dell'8,7% dopo aver annunciato che estenderà il trial ...La società biotecnologica francese Valneva ha annunciato "risultati positivi" dello studio di fase 3 del suo candidato vaccinale contro il ...Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in ribasso a causa del rallentamento della crescita dell'economia cinese.