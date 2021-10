Vaccino, Crisanti: 'Serve la terza dose, altrimenti rischiamo il calo di immunità come in Gran Bretagna' (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Arrivare al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono, altrimenti c'è il rischio inglese. L'effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Arrivare al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con lapotrebbe diventare buono,c'è il rischio inglese. L'effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile ...

