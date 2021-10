Vaccino Covid, ok dell’Ema al preparato Pfizer pronto all’uso che si conserva in frigo: verrà prodotto anche in Italia a Monza e Anagni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuovi passi avanti nella lotta al coronavirus. Martedì 18 ottobre l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l’ok a Pfizer per produrre una versione conservabile in frigo e pronta all’uso del suo Comirnaty, il farmaco anti-Covid sviluppato con BioNTech. E nello stesso giorno, sempre dall’Ema, la casa farmaceutica americana ha ricevuto anche il via libera per sintetizzare il suo preparato nello stabilimento Patheon di Monza e in quello Catalent di Anagni: una decisione che permetterà all’Italia di contribuire al contenimento della pandemia fornendo 85 milioni di dosi aggiuntive nel 2021. La nuova versione di Comirnaty sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 con un lancio graduale e verrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuovi passi avanti nella lotta al coronavirus. Martedì 18 ottobre l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l’ok aper produrre una versionebile ine prontadel suo Comirnaty, il farmaco anti-sviluppato con BioNTech. E nello stesso giorno, sempre dall’Ema, la casa farmaceutica americana ha ricevutoil via libera per sintetizzare il suonello stabilimento Patheon die in quello Catalent di: una decisione che permetterà all’di contribuire al contenimento della pandemia fornendo 85 milioni di dosi aggiuntive nel 2021. La nuova versione di Comirnaty sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022 con un lancio graduale e...

