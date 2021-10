Vaccino anti covid per bimbi 5-11 anni, Bassetti: “Sono favorevole. Ci aiuterà ad avere scuole più sicure” (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Io Sono favorevole" al Vaccino anti-covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni e "lo raccomanderò". Ma "certo ci vorrà un approccio soft. Però vaccinare in questa fascia di popolazione giovane e in età scolare aiuterà ad aumentare la sicurezza delle scuole soprattutto in ottica 2022. Avremo così dalle elementari alle superiori tutti gli studenti coperti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Io" alper la fascia dei bambini dai 5 agli 11e "lo raccomanderò". Ma "certo ci vorrà un approccio soft. Però vaccinare in questa fascia di popolazione giovane e in età scolaread aumentare lazza dellesoprattutto in ottica 2022. Avremo così dalle elementari alle superiori tutti gli studenti coperti". L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : 'Arrivare al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono, altriment… - DavidPuente : Una ricerca «scientificamente infondata» da parte di tre 'ricercatori' tedeschi sui vaccini anti Covid-19. - NicolaPorro : La notizia è importantissima. Scoperta una cura anti-#Covid: si chiama AZD7442 (e non è un #vaccino) ?? - ospniguarda : ??Vaccino in #gravidanza Annalisa è un’infermiera di #Niguarda che non ha avuto dubbi e in questi giorni si è sottop… - ProDocente : Vaccino anti covid per bimbi 5-11 anni, Bassetti: “Sono favorevole. Ci aiuterà ad avere scuole più sicure” -