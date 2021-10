"Usciamo dall'epidemia grazie a vaccini e carta verde. La strada giusta da seguire è quella della gradualità" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il direttore sanitario dello Spallanzani: gli italiani hanno capito che immunizzarsi è l'unica via per fermare il virus. La situazione resterà sotto controllo se non faremo gli errori di altri Paesi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il direttore sanitario dello Spallanzani: gli italiani hanno capito che immunizzarsi è l'unica via per fermare il virus. La situazione resterà sotto controllo se non faremo gli errori di altri Paesi

Advertising

AlessandroStuc2 : @Luca__Pagani Immagino siano gli stessi che dicono: 'e' l'unico che ci puo' salvare' e quelli che dicevano 'se usci… - Giovann70806626 : @lavaneradi Brava, molte persone dimenticano questo, che siamo tutti sotto un unico cielo e la morte è uguale per t… - ariele0916 : O forse sì giustifica quel principio che giustifica ogni mezzo,adottato nella propria vita privata e non si trova n… - CacoVaniglia : @donnadimezzo @vitalbaa ricapitolando: è tutto sbagliato (?), non hai nessuna soluzione alternativa, sono cazzi deg… - effepi72 : Ahaha ?? resistere resistere resistere ?? e poi? usciamo dall’ufficio per chiedere asilo alla #Svezia Diciamo che… -