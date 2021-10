USA, produzione industriale e manifattura frenano a settembre (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Rallenta ancora la crescita della produzione industriale negli Stati Uniti così come la manifattura. Il dato ha registrato un decremento dell’1,3% dopo il -0,1% del mese precedente (dato rivisto da +0,4%). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un aumento dello 0,2%. Su base annua si registra una salita del 4,3%. La produzione manifatturiera registra una contrazione dello 0,7%, contro un +0,1% del consensus e dopo il -0,4% di agosto (dato rivisto da +0,2%). Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è cresciuta al 75,2% dal 76,2% precedente e contro il 76,5% del consensus. Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Rallenta ancora la crescita dellanegli Stati Uniti così come la. Il dato ha registrato un decremento dell’1,3% dopo il -0,1% del mese precedente (dato rivisto da +0,4%). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un aumento dello 0,2%. Su base annua si registra una salita del 4,3%. Lamanifatturiera registra una contrazione dello 0,7%, contro un +0,1% del consensus e dopo il -0,4% di agosto (dato rivisto da +0,2%). Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è cresciuta al 75,2% dal 76,2% precedente e contro il 76,5% del consensus.

Advertising

moneypuntoit : ?? USA: produzione industriale delude a settembre ?? - ADUC1 : USA - #Marijuana e #psichedelici. #DEA vuole aumentare produzione legale per ricerca scientifica:… - xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono in calo •Dati sulla produzione industriale USA di settembre Leggi… - apperooo74 : @Renzoseccia @Adnkronos Guarda che è un discorso di speculazione in questo momento congiunturale, vai a vedere la p… - lerribaldo : La soia che contribuisce alla deforestazione del pianeta è quella utilizzata x nutrire gli animali degli allevament… -

Ultime Notizie dalla rete : USA produzione USA, produzione industriale e manifattura frenano a settembre La produzione manifatturiera registra una contrazione dello 0,7%, contro un +0,1% del consensus e dopo il - 0,4% di agosto (dato rivisto da +0,2%). Nello stesso periodo la capacità di utilizzo ...

Produzione industriale USA (MoM) in settembre USA, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) - 1,3% , in calo rispetto al precedente - 0,1% (la previsione era +0,2%). 18 - 10 - 2021 15:20

USA, produzione industriale e manifattura frenano a settembre Teleborsa USA, produzione industriale e manifattura frenano a settembre (Teleborsa) - Rallenta ancora la crescita della produzione industriale negli Stati Uniti così come la manifattura. Il dato ha registrato un decremento dell'1,3% dopo il -0,1% del mese ...

Prodotti Made in Italy: è boom di fake news sui social esteri Aumentano le fake news sui prodotti made in Italy: presi di mira soprattutto i vini, la mozzarella di bufala, il prosciutto ...

Lamanifatturiera registra una contrazione dello 0,7%, contro un +0,1% del consensus e dopo il - 0,4% di agosto (dato rivisto da +0,2%). Nello stesso periodo la capacità di utilizzo ...industriale in settembre su base mensile (MoM) - 1,3% , in calo rispetto al precedente - 0,1% (la previsione era +0,2%). 18 - 10 - 2021 15:20(Teleborsa) - Rallenta ancora la crescita della produzione industriale negli Stati Uniti così come la manifattura. Il dato ha registrato un decremento dell'1,3% dopo il -0,1% del mese ...Aumentano le fake news sui prodotti made in Italy: presi di mira soprattutto i vini, la mozzarella di bufala, il prosciutto ...