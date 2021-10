Usa, l’ex segretario di Stato Colin Powell è morto per complicazioni legate al Covid. Aveva 84 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Colin Powell è morto in ospedale per complicazioni legate al Covid, così come annunciato dalla sua famiglia. Si tratta dell’ex generale statunitense e primo segretario di Stato americano nero. Protagonista nell’amministrazione di George W. Bush, fu decisivo per l’entrata in guerra contro l’Iraq. «Il generale Colin L. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff, è morto questa mattina a causa di complicazioni dovute al Covid-19», hanno scritto i suoi familiari in un comunicato. «Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano, straordinario e amorevole», ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021)in ospedale peral, così come annunciato dalla sua famiglia. Si tratta delgenerale statunitense e primodiamericano nero. Protagonista nell’amministrazione di George W. Bush, fu decisivo per l’entrata in guerra contro l’Iraq. «Il generaleL., exdidegli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff, èquesta mattina a causa didovute al-19», hanno scritto i suoi familiari in un comunicato. «Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano, straordinario e amorevole», ...

