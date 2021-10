Urso (Copasir) spiega come l’Agenzia cyber ci aiuterà nella competizione con la Cina (Di lunedì 18 ottobre 2021) In una fase che il Ssegretario di Stato americano Antony Blinken ha definito “scontro crescente tra tecno-democrazie e tecno-autocrazie”. La nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, diretta da Roberto Baldoni, rappresenta un passo avanti fondamentale per l’Italia. È di questo avviso Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Copasir, intervenuto durante il convegno dell’incontro sul security management dal titolo “Dalla sicurezza aziendale alla sicurezza collettiva”, organizzato da Humint Consulting, società presieduta da Alfredo Mantici, già capo del dipartimento analisi strategica del Sisde (ospite della prima puntata di “00Podcast”, un podcast di Formiche.net in collaborazione con Intesa Sanpaolo). “La sicurezza cibernetica è il nuovo parametro di competizione fra gli Stati ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) In una fase che il Ssegretario di Stato americano Antony Blinken ha definito “scontro crescente tra tecno-democrazie e tecno-autocrazie”. La nuova Agenzia per lasicurezza nazionale, diretta da Roberto Baldoni, rappresenta un passo avanti fondamentale per l’Italia. È di questo avviso Adolfo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del, intervenuto durante il convegno dell’incontro sul security management dal titolo “Dalla sicurezza aziendale alla sicurezza collettiva”, organizzato da Humint Consulting, società presieduta da Alfredo Mantici, già capo del dipartimento analisi strategica del Sisde (ospite della prima puntata di “00Podcast”, un podcast di Formiche.net in collaborazione con Intesa Sanpaolo). “La sicurezza cibernetica è il nuovo parametro difra gli Stati ...

