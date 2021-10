Urne chiuse. Tendenze voto elezioni comunali: a Roma e Torino centrosinistra in vantaggio, parità a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) SEGUI #MARATONAMENTANA. Nella capitale prevale Gualtieri (Csx) su Michetti (Cdx). A Torino Lo Russo(Csx) supera Damilano (Cdx)). Nel capoluogo del Friuli - Venezia Giulia, Roberto testaa testa tra ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) SEGUI #MARATONAMENTANA. Nella capitale prevale Gualtieri (Csx) su Michetti (Cdx). ALo Russo(Csx) supera Damilano (Cdx)). Nel capoluogo del Friuli - Venezia Giulia, Roberto testaa testa tra ...

Advertising

SkyTG24 : #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f - laramps : Le urne sono chiuse da solo un’ora e mezza, e il @pdnetwork sembra aver vinto tutto il vincibile. Ma c’è una vera t… - fattoquotidiano : GUALTIERI VINCE IL BALLOTTAGGIO | Urne chiuse per i ballottaggi a #Roma. Ecco la prima conferenza stampa dopo i ris… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Urne chiuse per i ballottaggi a Roma. Roberto Gualtieri, che le proiezioni danno in testa, tiene una conferenza stampa… - pbrex668 : RT @lucadotto: Ovviamente certe notizie escono a urne chiuse. #Arcuri -