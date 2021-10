Uomini e Donne: Spunta il Nome del Nuovo Tronista! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la cacciata di Joele Milan e la scelta di Matteo Fioravanti, a Uomini e Donne potrebbe arrivare un Nuovo tronista. Chi sarà costui? Una segnalazione fatta da una fan a Deianira Marzano, riporta il Nome di Raffaele Tommasino, conosciuto per essere l’ex fidanzato della nota influencer Giulia Gaudino. Sarà proprio lui a sedersi sulla poltrona rossa di U&D? Ecco tuti i dettagli sulla vicenda! Ecco chi potrebbe essere il Nuovo Tronista! Deianira Marzano, sempre molto aggiornata su quanto accade intorno a Uomini e Donne e non solo, ha postato sul suo Instagram una segnalazione giunta da una sua follower in merito al Nuovo tronista. Va subito detto che si tratta di supposizioni, ma la seguace di Deianira si dice certa che a salire ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la cacciata di Joele Milan e la scelta di Matteo Fioravanti, apotrebbe arrivare untronista. Chi sarà costui? Una segnalazione fatta da una fan a Deianira Marzano, riporta ildi Raffaele Tommasino, conosciuto per essere l’ex fidanzato della nota influencer Giulia Gaudino. Sarà proprio lui a sedersi sulla poltrona rossa di U&D? Ecco tuti i dettagli sulla vicenda! Ecco chi potrebbe essere ilDeianira Marzano, sempre molto aggiornata su quanto accade intorno ae non solo, ha postato sul suo Instagram una segnalazione giunta da una sua follower in merito altronista. Va subito detto che si tratta di supposizioni, ma la seguace di Deianira si dice certa che a salire ...

