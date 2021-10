Uomini e Donne, ex cavaliere convola a nozze: di chi si tratta? Le foto e la ‘reazione’ della sua ex (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uomini e Donne: fiori d’arancio per un bell’ex cavaliere del Trono Over. Si tratta di Enzo Capo, 49 anni, che con la sua ex fidanzata Pamela Barretta, aveva fatto molto discutere durante e dopo la partecipazione al programma. Ecco chi ha sposato l’avvocato ed imprenditore napoletano e la reazione dell’ex dama. Uomini e Donne chi è la moglie di Enzo Capo. Dove si sono sposati e la dedica su Instagram Enzo Capo è convolato a nozze l’altro ieri, sabato 16 ottobre, a Stoccarda con la bellissima fidanzata Lucrezia Massimo, anche lei imprenditrice, per cui aveva di colpo deciso di abbandonare “Uomini e Donne“. L’aveva descritta come “una donna del Sud con sani principi”. Entrambi naturalmente non hanno mancato di condividere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021): fiori d’arancio per un bell’exdel Trono Over. Sidi Enzo Capo, 49 anni, che con la sua ex fidanzata Pamela Barretta, aveva fatto molto discutere durante e dopo la partecipazione al programma. Ecco chi ha sposato l’avvocato ed imprenditore napoletano e la reazione dell’ex dama.chi è la moglie di Enzo Capo. Dove si sono sposati e la dedica su Instagram Enzo Capo èto al’altro ieri, sabato 16 ottobre, a Stoccarda con la bellissima fidanzata Lucrezia Massimo, anche lei imprenditrice, per cui aveva di colpo deciso di abbandonare ““. L’aveva descritta come “una donna del Sud con sani principi”. Entrambi naturalmente non hanno mancato di condividere ...

Advertising

Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - Emagorno : Che bello vedere tante donne e tanti uomini che hanno voglia di dare una mano per rilanciare #ItaliaViva in provinc… - ciropellegrino : È il giornalismo italiano, fatto di tante donne e uomini perbene, che non merita tutto questo. Ora fortunatamente è… - MarcoCoccia3 : RT @valy_s: Pres. @COISPpolizia “noi promuoviamo la vaccinazione, ma ci sono 18.000 donne e uomini della polizia che liberamente hanno deci… - FabryFranco_nr2 : RT @valy_s: Pres. @COISPpolizia “noi promuoviamo la vaccinazione, ma ci sono 18.000 donne e uomini della polizia che liberamente hanno deci… -