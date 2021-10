Università e divieto doppia iscrizione: svolta storica, le novità (Di lunedì 18 ottobre 2021) In arrivo una svolta storica per il mondo dell’Università. “Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia”. Con queste parole il Ministro dell’Università Maria Cristina Messa ha commentato la votazione, all’unaminità, alla Camera con la quale è stata approvata, la proposta presentata in Parlamento a marzo 2019 e che ora, dopo un lungo iter, ha finalmente avuto il via libera. “E’ un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento“, ha aggiunto. doppia laurea, cosa cambia Palla ora al Senato per l’approvazione definitiva. una volta entrata in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) In arrivo unaper il mondo dell’. “Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia”. Con queste parole il Ministro dell’Maria Cristina Messa ha commentato la votazione, all’unaminità, alla Camera con la quale è stata approvata, la proposta presentata in Parlamento a marzo 2019 e che ora, dopo un lungo iter, ha finalmente avuto il via libera. “E’ un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento“, ha aggiunto.laurea, cosa cambia Palla ora al Senato per l’approvazione definitiva. una volta entrata in ...

ciropellegrino : La Camera ha approvato la proposta di legge che prevede l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due… - romatorino : @liliaragnar Nn aspettano altro ...per poter instaurare regime con leggi militari. È da due anni che ci provano ...… - Newsinunclick : UNIVERSITÀ: ABROGATO DIVIETO DI ISCRIVERSI A DUE CORSI PIÙ OPPORTUNITÀ PER STUDENTI - TonusAldo : RT @LegaCamera: ?#UNIVERSITÀ, #SASSO: 'ABROGATO DIVIETO ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA' «Oggi è una giornata importante, perché grazie a… - iippidus : @SkyTG24 Un bel foglio di via, con divieto di avvicinarsi all’università, -