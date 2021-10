Una vita anticipazioni: Genoveva scoprirà il piano di Velasco e Laura? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le condizioni di Felipe in ospedale continuano a essere molto gravi e Laura spera che si possa riprendere. Ma la domestica è davvero pentita per quello che ha fatto? Gli occhi sono puntati su di lei: Liberto sa bene che sta nascondendo qualcosa ma non ha le prove per dimostrarlo e al momento la sola cosa che può sperare è di rivedere Felipe in piedi…Cosa accadrà? L’avvocato uscirà dal coma? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 ottobre 2021. In onda su Canale 5 l’episodio 1263 della soap spagnola che ci mostrerà anche la reazione di tutti gli abitanti di Acacias 38 di fronte alla notizie del ricovero in ospedale di Felipe. Prima che Laura avvertisse Ramon e Liberto infatti, nessuno sapeva quello che era successo…E Genoveva come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le condizioni di Felipe in ospedale continuano a essere molto gravi espera che si possa riprendere. Ma la domestica è davvero pentita per quello che ha fatto? Gli occhi sono puntati su di lei: Liberto sa bene che sta nascondendo qualcosa ma non ha le prove per dimostrarlo e al momento la sola cosa che può sperare è di rivedere Felipe in piedi…Cosa accadrà? L’avvocato uscirà dal coma? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 ottobre 2021. In onda su Canale 5 l’episodio 1263 della soap spagnola che ci mostrerà anche la reazione di tutti gli abitanti di Acacias 38 di fronte alla notizie del ricovero in ospedale di Felipe. Prima cheavvertisse Ramon e Liberto infatti, nessuno sapeva quello che era successo…Ecome ...

