Una Vita anticipazioni da oggi 18 fino al 22 ottobre 2021, Felicia vende il Nuovo Secolo XX? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Scopriamo le anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 18 al 22 ottobre 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10. anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 18 al 22 ottobre 2021 Puntata in onda Lunedì 18 ottobre 2021 Dopo che Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale dirigersi verso il fiume, lei chiede ad Anabel di accompagnarla al parco, ma non riesce a trovare il marito. Puntata in onda Martedì 19 ottobre 2021 Servante si dice determinato a fondare un proprio partito. Una strana coppia sembra aver puntato gli occhi sul ristorante ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Scopriamo ledi Unaper le Puntate in onda dal 18 al 22su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.di Unaper la settimana dal 18 al 22Puntata in onda Lunedì 18Dopo che Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale dirigersi verso il fiume, lei chiede ad Anabel di accompagnarla al parco, ma non riesce a trovare il marito. Puntata in onda Martedì 19Servante si dice determinato a fondare un proprio partito. Una strana coppia sembra aver puntato gli occhi sul ristorante ...

Advertising

berlusconi : Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti… - NetflixIT : La vita è tutto ciò che succede tra le pause di una stagione e l’altra. - Pontifex_it : Ai governi e a tutti i politici, di lavorare per il bene comune. Non ascoltino soltanto le élite economiche e siano… - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: Splendida mattinata a Piazza Mazzaresi, in cinque ore, con una decina di Retakers e la vita riprende a sorridere anche qui… - darkchocostrong : RT @dantonio_luca: In attesa di vivere quell'attimo che valga una vita. -