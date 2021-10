Una Vita, anticipazioni 19 ottobre: arriva la famiglia Olmedo. Avrà molto a che fare con Felicia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 19 ottobre: nella prossima puntata ci saranno grandi novità, soprattutto per quanto riguarda Felicia e “Il Nuovo Secolo”. Vediamo nel dettaglio. Servante vuole fondare un partito Dopo Ramòn e Antonito, anche Servante deciderà di scendere in politica. Vorrà addirittura fondare un proprio partito! Ce la farà? Una Vita, anticipazioni 19 ottobre: arrivano tre nuovi personaggi … interessati al ristorante di Felicia Ad Acacias arriva una coppia mai vista prima: Roberto e Sabina Olmedo. Con loro ci sarà anche il nipote Miguel. I tre vorranno acquistare “Il Nuovo Secolo”, dopo che la madre di Emilio e Camino ha deciso di venderlo. Che storyline si aprirà? In articoli precedenti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una19: nella prossima puntata ci saranno grandi novità, soprattutto per quanto riguardae “Il Nuovo Secolo”. Vediamo nel dettaglio. Servante vuole fondare un partito Dopo Ramòn e Antonito, anche Servante deciderà di scendere in politica. Vorrà addirittura fondare un proprio partito! Ce la farà? Una19no tre nuovi personaggi … interessati al ristorante diAd Acaciasuna coppia mai vista prima: Roberto e Sabina. Con loro ci sarà anche il nipote Miguel. I tre vorranno acquistare “Il Nuovo Secolo”, dopo che la madre di Emilio e Camino ha deciso di venderlo. Che storyline si aprirà? In articoli precedenti ...

Advertising

berlusconi : Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti… - Pontifex_it : Ai governi e a tutti i politici, di lavorare per il bene comune. Non ascoltino soltanto le élite economiche e siano… - NetflixIT : La vita è tutto ciò che succede tra le pause di una stagione e l’altra. - _dem4ndra_ : RT @ivanisnav: se la felicitá è dietro l’angolo allora io sto in una rotatoria da tutta la vita - pippopi63206921 : RT @mywifeluna: 2 Parte?? L ho curata e sta benissimo??2 anni fa ho adottato da un canile una cagnolina lupacchiotta di 9 mesi le rimanevan… -