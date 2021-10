Una vita, anticipazioni 18 ottobre: la decisione di Ramon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ramon prenderà una decisione molto importante per il bene della sua famiglia. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 18 ottobre, deciderà di lasciare la politica, in modo tale da ripristinare l'armonia in famiglia. Tuttavia, il gesto dell'uomo si ripercuoterà negativamente sull'umore di Antoñito. Nel frattempo, Camino andrà in cerca di Ildefonso, ma non riuscirà a trovarlo mentre Bellita temerà che il suo disco sia un fallimento. Una vita, trama 18 ottobre: Camino non riesce a trovare Ildefonso Cesareo ha visto Ildefonso vagare in un parco in evidente stato confusionale. Il giovane, infatti, farfugliava frasi sconnesse inerenti la guerra. Il guardiano si è preoccupato molto per lui, ma non è riuscito a fermarlo e così, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021)prenderà unamolto importante per il bene della sua famiglia. L'uomo, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 18, deciderà di lasciare la politica, in modo tale da ripristinare l'armonia in famiglia. Tuttavia, il gesto dell'uomo si ripercuoterà negativamente sull'umore di Antoñito. Nel frattempo, Camino andrà in cerca di Ildefonso, ma non riuscirà a trovarlo mentre Bellita temerà che il suo disco sia un fallimento. Una, trama 18: Camino non riesce a trovare Ildefonso Cesareo ha visto Ildefonso vagare in un parco in evidente stato confusionale. Il giovane, infatti, farfugliava frasi sconnesse inerenti la guerra. Il guardiano si è preoccupato molto per lui, ma non è riuscito a fermarlo e così, ...

