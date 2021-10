Una nuova serie tv sui Reali dai produttori di Homeland: arriva XRey su Starzplay (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova serie tv sui Reali sta per entrare in produzione, sulla scia del successo di The Crown e del momento d’oro dei period drama: il nuovo format arriva dai vincitori del Golden Globe e dell’Emmy Award Howard Gordon e Alex Gansa (creatori e produttori di Homeland insieme a Gideon Raff) e racconterà la controversa storia del Re emerito di Spagna Juan Carlos I. Starzplay ha annunciato lo sviluppo della nuova serie tv XRey, una format presentato come “multilingue e internazionale“: sarà un dramma sceneggiato in otto parti sulla vita, del regno e l’abdicazione del Re, basato sull’omonimo podcast prodotto da Álvaro de Cózar e Toni Garrido per The Story Lab. La nuova serie tv di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unatv suista per entrare in produzione, sulla scia del successo di The Crown e del momento d’oro dei period drama: il nuovo formatdai vincitori del Golden Globe e dell’Emmy Award Howard Gordon e Alex Gansa (creatori ediinsieme a Gideon Raff) e racconterà la controversa storia del Re emerito di Spagna Juan Carlos I.ha annunciato lo sviluppo dellatv, una format presentato come “multilingue e internazionale“: sarà un dramma sceneggiato in otto parti sulla vita, del regno e l’abdicazione del Re, basato sull’omonimo podcast prodotto da Álvaro de Cózar e Toni Garrido per The Story Lab. Latv di ...

Advertising

sscnapoli : ?? EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween ?? ?? - OfficialSSLazio : ???? #LaPrimaSquadraDellaCapitale è pronta ad arrivare allo Stadio Olimpico in una nuova veste... #CMonEagles ?? - chetempochefa : Questa sera a #CTCF non perdetevi una nuova lezione del professore @RobertoBurioni. Vi aspettiamo dalle 20.00 su… - ValentinaFascia : RT @jacopo_iacoboni: Se oggi il centrodestra perde a Roma e perde pure Torino, vedo molto male politicamente Salvini e Meloni. Si aprirebb… - MarcoOlivieri16 : RT @MarlinEditore: 20 ottobre, alle 18, Casetta Rossa di Roma: presentazione del libro di Monica Zunica 'Awen - il confine', primo romanzo… -