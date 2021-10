Una belga fa trionfare la creatività della cucina italiana, mentre il Belgio adotta il controverso Nutri-Score (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il miglior tiramisù “creativo” del mondo è ufficialmente fatto con prosciutto e melone, secondo la giuria della Tiramisù World Cup, tenutasi nella Orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso dal 7 al 10 ottobre scorso. Il regolamento prevedeva l’aggiunta di massimo di 3 ingredienti e la sostituzione del biscotto dall’originale ricetta del dolce a base di savoiardi. Il trofeo per il miglior dessert fantasioso se lo è portato a casa Elena Bonali, originaria di Milano ma residente a Brasschaat (Anversa) – pasticcera di notte e insegnante di nuoto di giorno. La 52enne ha battuto centinaia di chef non professionisti provenienti da tutto il mondo con la sua ricetta estrosa di Tiramisu. I suoi ingredienti: Pavesini, prosciutto e melone. La ricetta è ispirata ai sapori dell’estate italiana’, che hanno valicato i confini nazionali e hanno raggiunto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il miglior tiramisù “creativo” del mondo è ufficialmente fatto con prosciutto e melone, secondo la giuriaTiramisù World Cup, tenutasi nella Orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso dal 7 al 10 ottobre scorso. Il regolamento prevedeva l’aggiunta di massimo di 3 ingredienti e la sostituzione del biscotto dall’originale ricetta del dolce a base di savoiardi. Il trofeo per il miglior dessert fantasioso se lo è portato a casa Elena Bonali, originaria di Milano ma residente a Brasschaat (Anversa) – pasticcera di notte e insegnante di nuoto di giorno. La 52enne ha battuto centinaia di chef non professionisti provenienti da tutto il mondo con la sua ricetta estrosa di Tiramisu. I suoi ingredienti: Pavesini, prosciutto e melone. La ricetta è ispirata ai sapori dell’estate’, che hanno valicato i confini nazionali e hanno raggiunto il ...

