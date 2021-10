Un successo il ritorno dei Mercatanti: centomila persone in 4 giorni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. “Mercatanti in Fiera” è tornato e non poteva andare meglio di così. Quattro giorni all’insegna di un clima perfetto e soprattutto del pubblico che numeroso, ma in maniera sempre ordinata e composta, è stato il cuore pulsante di questa edizione. Circa centomila persone, da giovedì a domenica lungo il Sentierone, si sono soffermate davanti alle bancarelle dei produttori provenienti da 17 Paesi d’Europa e 13 regioni d’Italia. Punte di presenza si sono raggiunte durante gli orari dei pasti, sia a pranzo che a cena, mentre 30 mila braccialetti verdi per il controllo del green pass sono stati consegnati all’ingresso dell’area food allestita, per la prima volta, nella zona antistante a Palazzo Uffici. La formula che ha visto la possibilità di cenare e pranzare in un’area delimitata, fornita di tavoli e panche, con ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. “in Fiera” è tornato e non poteva andare meglio di così. Quattroall’insegna di un clima perfetto e soprattutto del pubblico che numeroso, ma in maniera sempre ordinata e composta, è stato il cuore pulsante di questa edizione. Circa, da giovedì a domenica lungo il Sentierone, si sono soffermate davanti alle bancarelle dei produttori provenienti da 17 Paesi d’Europa e 13 regioni d’Italia. Punte di presenza si sono raggiunte durante gli orari dei pasti, sia a pranzo che a cena, mentre 30 mila braccialetti verdi per il controllo del green pass sono stati consegnati all’ingresso dell’area food allestita, per la prima volta, nella zona antistante a Palazzo Uffici. La formula che ha visto la possibilità di cenare e pranzare in un’area delimitata, fornita di tavoli e panche, con ...

