Un posto al sole si sposta al pomeriggio: l'indiscrezione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da anni, ormai, Un posto al sole va in onda sul terzo canale della televisione di Stato intorno alle 20:40/20:45. Eppure, secondo alcune indiscrezioni, la storica soap opera potrebbe essere spostata al pomeriggio. Un posto al sole si sposta al pomeriggio? A lanciare l'indiscrezione bomba è stato Dagospia: l'AD Rai Carlo Fuortes starebbe pensando di spostare la messa in onda di Un posto al sole al pomeriggio. Il motivo? Stando a quanto si vocifera nei corridoi di Viale Mazzini, sembra che gli abitanti di Palazzo Palladini debbano lasciare il posto a Lucia Annunziata. La giornalista, ovviamente se questa notizia dovesse essere confermata, andrebbe a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da anni, ormai, Unalva in onda sul terzo canale della televisione di Stato intorno alle 20:40/20:45. Eppure, secondo alcune indiscrezioni, la storica soap opera potrebbe essereta al. Unalsial? A lanciare l'bomba è stato Dagospia: l'AD Rai Carlo Fuortes starebbe pensando dire la messa in onda di Unalal. Il motivo? Stando a quanto si vocifera nei corridoi di Viale Mazzini, sembra che gli abitanti di Palazzo Palladini debbano lasciare ila Lucia Annunziata. La giornalista, ovviamente se questa notizia dovesse essere confermata, andrebbe a ...

Advertising

splendente55 : @MarcelloLyotard Sono al sole, posto ideale per mangiarmi una banana. Dentro i mezzi pubblici il sole nn c'è per c… - AlessiaGuetti : Ma questa che è scesa per un posto al sole è donna Imma che non ci ha creduto abbastanza #uominiedonne - MauryKostanzo : Cosa è questa storia che Un posto al sole #upas potrebbe spostarsi alle 18:30? Sono nero. - MondoTV241 : Anticipazioni di Un posto al Sole settimana 18-22 ottobre #unpostoalsole #rai - bambijoon_ : in corea gli army possono visitare il set di in the soop 2, io al massimo ho visto la casa di un posto al sole ma di che parliamo -