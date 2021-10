Un Posto al Sole cambia orario: decisione della Rai senza precedenti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un Posto al Sole cambia orario: decisione storica in casa Rai, il palinsesto della soap italiana in onda dal 1996 non sarà più lo stesso. La sigla di Un Posto al SoleIl prossimo consiglio di amministrazione in casa Rai porterà alcune novità nel palinsesto della rete. In particolare – rivela Dagospia – ci sarà l’annuncio di una nuova striscia quotidiana di Lucia Annunziata, che farà concorrenza a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. L’orario di inizio è fissato quindi per le 20.35 su Rai3, ma che fine farà Un Posto al Sole? La soap italiana in onda da ottobre 1996 e vicina a toccare quota seimila episodi dovrà cambiare orario. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unalstorica in casa Rai, il palinsestosoap italiana in onda dal 1996 non sarà più lo stesso. La sigla di UnalIl prossimo consiglio di amministrazione in casa Rai porterà alcune novità nel palinsestorete. In particolare – rivela Dagospia – ci sarà l’annuncio di una nuova striscia quotidiana di Lucia Annunziata, che farà concorrenza a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. L’di inizio è fissato quindi per le 20.35 su Rai3, ma che fine farà Unal? La soap italiana in onda da ottobre 1996 e vicina a toccare quota seimila episodi dovràre. ...

