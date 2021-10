Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche questa settimana ritorna l’appuntamento giornaliero con le puntate di Un posto al sole. Gli sviluppi della fiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via a partire da lunedì 18 ottobre 2021, a partire come sempre dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì 22 ottobre. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana che vedranno protagonista la delicata situazione di Susanna. Un posto al sole: le anticipazioni delle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche questa settimana ritorna l’appuntamento giornaliero con ledi Unal. Gli sviluppifiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via a partire da182021, a partire come sempre dalle ore 20:45 sul terzo canaletelevisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo22. Ecco cosa succederà nelledi questa settimana che vedranno protagonista la delicata situazione di Susanna. Unal: le...

Advertising

bambijoon_ : in corea gli army possono visitare il set di in the soop 2, io al massimo ho visto la casa di un posto al sole ma di che parliamo - Fiammy71 : @AerdnaXCI @CristinaLilla1 @unpostoalsun I quali fanno meno di un posto al sole. - POPCORNTVit : Dago sgancia la bomba: Lucia Annunziata scalza Un posto al sole nell'access di Rai 3? - cilentonotizie : Iniziativa del Rotary Club Salerno per i 25 anni di 'Un Posto al Sole' - beatriceperini : @stefani94584346 Anche senza sole,il posto è bellissimo -