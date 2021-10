Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 ottobre 2021: Silvia passa la notte con Giancarlo, ma viene scoperta da Rossella! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 18 al 22 ottobre 2021. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vediamo lee le Trame di Unalper le Puntate della Soap, in onda dal 18 al 22

Advertising

Danky1247999 : @_Alessio_88 Sto vedendo ora ma siamo seri che spostano un posto al sole prima del tg3 che è da anni che va in onda alle 20.40 - enrick81 : @_Alessio_88 Cosa ha combinato su un posto al sole ? - AntoDamiano1996 : Mia mamma nera perché vogliono spostare l'orario di 'Un posto al sole' prima del TG3 e lei non riesce a vederlo per… - argento_tw : @Cinguetterai 'Un posto al sole' prima del TG3 come nei primi anni di trasmissione. - dofl7277 : RT @nonnarita50: tanto le nuvole faranno posto al sole e poi oggi è domenica e sarà cmq una bella giornata ..... #BuonaDomenica ? mia… -