Un Posto al Sole, anticipazioni 19 ottobre: Mattia spera di farla franca (Di lunedì 18 ottobre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 19 ottobre. Mattia spera che Susanna non si risvegli dal coma così da farla franca. Mattia infuriato con Susanna (via screenshot)Lo sbalzo di pressione di Renato ha messo tutti in uno stato d’allerta: il padre di Niko ha rischiato davvero grosso. In passato, infatti, l’uomo aveva già avuto un infarto ed ora l’ansia della situazione legata all’aggressione di Susanna lo sta divorando. È stato il primo sospetto della Polizia ed ancora adesso le indagini non hanno portato a scovare il vero colpevole. Nella puntata andata in onda venerdì scorso, però, i telespettatori hanno capito che in definitiva chi ha compiuto un gesto tanto efferato è stato il rider di Caffè Vulcano, Mattia. Gli ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 ottobre 2021)Unalpuntata 19che Susanna non si risvegli dal coma così dainfuriato con Susanna (via screenshot)Lo sbalzo di pressione di Renato ha messo tutti in uno stato d’allerta: il padre di Niko ha rischiato davvero grosso. In passato, infatti, l’uomo aveva già avuto un infarto ed ora l’ansia della situazione legata all’aggressione di Susanna lo sta divorando. È stato il primo sospetto della Polizia ed ancora adesso le indagini non hanno portato a scovare il vero colpevole. Nella puntata andata in onda venerdì scorso, però, i telespettatori hanno capito che in definitiva chi ha compiuto un gesto tanto efferato è stato il rider di Caffè Vulcano,. Gli ...

