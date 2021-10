Un Posto al Sole | anticipazioni 18-22 ottobre 2021 | Serena teme che Filippo stia con lei per senso del dovere

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Miriam Candurro - UPAS Settimana impegnativa per una coppia di Unal, in onda come sempre nell’access prime time di Rai3. Il focus narrativo si concentrerà nuovamente sul matrimonio in bilico tra lo “smemorato”(Michelangelo Tommaso) e(Miriam Candurro). Quest’ultimarà infatti che il maritocon lei soltanto perdele si ritroverà immersa in una situazione che non aveva minimamente calcolato. Ecco le. Unal– puntata 5796 –lunedì 18Preoccupazione e speranza accompagnano i momenti che precedono il tentativo di risvegliare Susanna. Sempre più ...