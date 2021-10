Un assessore per Salerno, l’appello dei rappresentanti dello sport al Sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) di Monica De Santis Attendo fiduciosi, molto di più rispetto agli operatori culturali, i presidenti e gli allenatori delle società sportive salernitane. Attendono, appunto, fiduciosi, perchè sanno che il Sindaco Vincenzo Napoli non può non assegnare a nessun assessore già nominato o ad altri la delega allo sport. Ci credo, perchè Salerno, come tutti loro dicono, è una città che vive di sport e che merita un assessore. “L’assessorato allo sport non è un assessorato secondario, ma di primaria importanza.? spiega Roberto Manzo della Salerno?Rugby- Soprattutto in questo momento post covid, dove lo sport costituisce anche un ammortizzatore sociale per il malessere che si è verificato soprattutto tra i giovani. Avere dunque ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 ottobre 2021) di Monica De Santis Attendo fiduciosi, molto di più rispetto agli operatori culturali, i presidenti e gli allenatori delle societàive salernitane. Attendono, appunto, fiduciosi, perchè sanno che ilVincenzo Napoli non può non assegnare a nessungià nominato o ad altri la delega allo. Ci credo, perchè, come tutti loro dicono, è una città che vive die che merita un. “L’assessorato allonon è un assessorato secondario, ma di primaria importanza.? spiega Roberto Manzo della?Rugby- Soprattutto in questo momento post covid, dove locostituisce anche un ammortizzatore sociale per il malessere che si è verificato soprattutto tra i giovani. Avere dunque ...

