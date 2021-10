Ultime Notizie Serie A: la moviola inchioda Orsato. Parla Dal Pino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.00 – Lazio-Inter, insulti razzisti a Dumfries: il tifoso avrà il Daspo. La notizia Ore 11.40 – Juventus-Roma, la moviola inchioda Orsato: ecco cosa ha sbagliato. La notizia Ore 11.15 – Roma, le condizioni di Zaniolo non preoccupano: le Ultime sull’infortunio. La notizia Ore 10.30 – Dal Pino sulla Supercoppa: «Colloqui in corso, abbiamo due date». Le dichiarazioni ore 10.05 – Felipe Anderson ha deciso Lazio-Inter e Lotito ha rivolto una frecciata a Inzaghi. Le parole ore 9.50 – Dopo aver saltato Juventus-Roma per infortunio, De Ligt è andato al JMedical per le visite mediche. Il video 0re 8.30 – La Sampdoria perde ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.00 – Lazio-Inter, insulti razzisti a Dumfries: il tifoso avrà il Daspo. La notizia Ore 11.40 – Juventus-Roma, la: ecco cosa ha sbagliato. La notizia Ore 11.15 – Roma, le condizioni di Zaniolo non preoccupano: lesull’infortunio. La notizia Ore 10.30 – Dalsulla Supercoppa: «Colloqui in corso, abbiamo due date». Le dichiarazioni ore 10.05 – Felipe Anderson ha deciso Lazio-Inter e Lotito ha rivolto una frecciata a Inzaghi. Le parole ore 9.50 – Dopo aver saltato Juventus-Roma per infortunio, De Ligt è andato al JMedical per le visite mediche. Il video 0re 8.30 – La Sampdoria perde ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Sequestrati 106 kg di marijuana, due arresti) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - U… - CorriereCitta : Roma, la 'passione mistica' dei dipendenti #Atac : in 650 si arruolano come scrutatori... e i bus restano fermi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (React, quasi 75 milioni per creare nuovi parchi e riqualificare interi quartieri) è stato pubbl… - simoventurini1 : RT @OttobreInfo: Il governo è complice, non si è 'arreso' -