Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 07:10 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 18 ottobre Buongiorno dalla redazione di Francesco Vitale in studio per oggi la prova del nove sull’entrata in vigore dell’estensione dell’obbligo del Green Park dopo il test di venerdì scorso primo giorno ufficiale Oggi c’è attesa per il primo lunedì con le nuove norme di certificati scaricati supera i 100 milioni segnalato ieri in coda in farmacia e AB sanitari in velocità Ma davvero Sprint si è registrato a cavallo dall’entrata in vigore ed è l’obbligo di certificazione per i lavoratori tra il 14 al 16 ottobre sono stati fatti scaricati ben due milioni e mezzo di Pasqua mi regolo toccato proprio venerdì è del 33,32% la le urne arrivata alle 23 di ieri nei 63 comuni chiamati al voto al primo turno alla stessa ora Aveva votato il 39 e 86% dunque affluenza un ulteriore calo rispetto al primo turno due settimane facirca 6 punti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale lunedì 18 ottobre Buongiorno dalla redazione di Francesco Vitale in studio per oggi la prova del nove sull’entrata in vigore dell’estensione dell’obbligo del Green Park dopo il test di venerdì scorso primo giorno ufficiale Oggi c’è attesa per il primo lunedì con le nuove norme di certificati scaricati supera i 100 milioni segnalato ieri in coda in farmacia e AB sanitari in velocità Ma davvero Sprint si è registrato a cavallo dall’entrata in vigore ed è l’obbligo di certificazione per i lavoratori tra il 14 al 16 ottobre sono stati fatti scaricati ben due milioni e mezzo di Pasqua mi regolo toccato proprio venerdì è del 33,32% la le urne arrivata alle 23 di ieri nei 63 comuni chiamati al voto al primo turno alla stessa ora Aveva votato il 39 e 86% dunque affluenza un ulteriore calo rispetto al primo turno due settimane facirca 6 punti ...

