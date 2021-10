UFL | il simulatore calcistico che sfida FIFA e PES punta sul realismo nel nuovo video

Advertising

Eurogamer_it : #UFL si mostra in un nuovo video. -

Ultime Notizie dalla rete : UFL simulatore

vigamusmagazine

Non sarete mai obbligati ad acquistare nulla inper raggiungere alti ranghi e rimanere competitivi " afferma il CEO. Per ora non sappiamo ancora quali licenze avrà il gioco, ma lo studio ha ...21:00 " FIFA 22 ed eFootball hanno un concorrente?sembra un nuovo titolo calcistico di cui ... 21:13 " Arriva un nuovodi parco di divertimenti, in chiave futuristica: Park Beyond , in ...Ultimate Football League (UFL) sta cercando di dare alla comunità di gioco un nuovo divertente gioco di calcio concorrente con FIFA e PES (ora chiamato eFootball). Gli sviluppatori stanno cercando di ...There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn — UFL (@U ...