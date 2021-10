Ufficiale: Bruno Tedino è il nuovo allenatore del Pordenone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Bruno Tedino. Per l’allenatore Pordenonese d’adozione si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Pordenone in 4 stagioni per 160 partite complessive. Ha firmato un contratto sino a giugno 2022 (con opzione di rinnovo pluriennale). Bentornato Mister Tutti insieme https://t.co/GM1IBu8iCj#ForzaRamarri #ForzaPordenone pic.twitter.com/labiHCAFDx — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) October 18, 2021 Foto: Twitter Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) IlCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister. Per l’se d’adozione si tratta di un ritorno, avendo già guidato ilin 4 stagioni per 160 partite complessive. Ha firmato un contratto sino a giugno 2022 (con opzione di rinnovo pluriennale). Bentornato Mister Tutti insieme https://t.co/GM1IBu8iCj#ForzaRamarri #Forzapic.twitter.com/labiHCAFDx —Calcio (@Calcio) October 18, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

