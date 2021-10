Tv Italiana in lutto, l’amatissima conduttrice è appena morta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Circondata dal nipote e dagli amici, “che ha scelto in modo speciale e che l’hanno accompagnata in quest’ultima sezione”, è morta la portavoce, che ha affascinato uno dei suoi migliori amici su questo mezzo.Oddino sarà licenziato domani “dove ho festeggiato il suo ultimo compleanno”, ha detto questo amico a LA NACION. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha aggiunto: “Ci ha chiamato ‘Rainbow Friends’ e ha detto che Tinshi era una persona molto speciale da chiamare le cose per nome. Ho parlato del cancro come posso… essere, posso essere”, Ha ricordato la sua amica in un’intervista con questo mezzo, con la quale Odino ha rilasciato una calorosa intervista a settembre. La conduttrice e produttrice Teresita “Tenci” Odino, è morta domenica mattina dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stato confermato. Nazione. Tenshi aveva 52 anni.Nel ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) Circondata dal nipote e dagli amici, “che ha scelto in modo speciale e che l’hanno accompagnata in quest’ultima sezione”, èla portavoce, che ha affascinato uno dei suoi migliori amici su questo mezzo.Oddino sarà licenziato domani “dove ho festeggiato il suo ultimo compleanno”, ha detto questo amico a LA NACION. #FOTO A FINE ARTICOLO Ha aggiunto: “Ci ha chiamato ‘Rainbow Friends’ e ha detto che Tinshi era una persona molto speciale da chiamare le cose per nome. Ho parlato del cancro come posso… essere, posso essere”, Ha ricordato la sua amica in un’intervista con questo mezzo, con la quale Odino ha rilasciato una calorosa intervista a settembre. Lae produttrice Teresita “Tenci” Odino, èdomenica mattina dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stato confermato. Nazione. Tenshi aveva 52 anni.Nel ...

Advertising

NadiaPazienza : @trilly38444741 @adolar41744618 Chi ha attività commerciali tenga chiusa la saracinesca per oggi In segno di lutto… - REstaCorporate : Andate a lavorare e vaccinatevi, basta scocciare il paese in lutto che ha avuto 130.000 morti di #COVID19… - REstaCorporate : @localteamtv Andate a lavorare e vaccinatevi, basta scocciare il paese in lutto che ha avuto 130.000 morti di… - Lucil1Luciana : '15 ottobre, CHIUSO per lutto nazionale, oggi è morta la Repubblica Italiana fondata sul lavoro e nasce la dittatur… - BaravalleLuca : Lutto per la #Costituzione italiana. Tra i tanti, pubblico il cartello di questo negozio nel centro i #Alba (CN).… -