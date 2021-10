“Tutto accade” è l’album di inediti di Alessandra Amoroso dal 22 ottobre

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano. «Sono una che porta in giro l’entusiasmo, sono la persona che vede il sole anche dove non c’è: sono una privilegiata». Lo ha sostenutoalla vigilia del suo nuovo album di”, in uscita venerdì 22, a tre anni di distanza dal precedente “10”. «La cosa meravigliosa di questo disco è che molti brani sono arrivati prima di fatti accaduti nella mia vita – ha rivelato – Alcuni pezzi sono stati poi cambiati perché volevo dargli un senso diverso dopo il lockdown; sicuramente “Sorriso grande” è nata dopo: forse per questo dopo la notte c’è un sorriso grande, però molti brani sono datati rispetto a quello che è successo». “” è composto da 14 braniche portano le ...