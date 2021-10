Turris-Palermo, disastro rosanero al ‘Liguori’: l’analisi di Filippi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Palermo fallisce un banco di prova importante: i rosanero battuti dalla Turris allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco Leggi su mediagol (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilfallisce un banco di prova importante: ibattuti dallaallo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco

Advertising

Gazzetta_it : #SerieC: Juve Stabia, esonerato #Novellino. Bari inarrestabile, la Turris passa col Palermo - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo umiliato dalla #Turris. E poteva finire anche peggio...' - ilpodsport : #Calcio Serie C, Bari in fuga: 3-1 al Campobasso. Super Turris col Palermo #ilpodsport - Mediagol : SportMediagol: alle 12.30 il post partita di Turris-Palermo 3-0 - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: 'Raffica di assunzioni in arrivo. Tre sberle dalla Turris .Il Palermo con il mal… -