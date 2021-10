Tuo figlio è morto Agghiacciante telefonata in diretta a Sandra Milo | dopo 31 anni di silenzio un' accusa pesantissima

(Di lunedì 18 ottobre 2021), sarà ospite, martedì 19 ottobre, di Pierluigi Diaco a Ti Sento su Rai 2.tornerà al passato e racconta l'ormai miticafatta da un anonimo ascoltatore durante il programma “L'amore è una cosa meravigliosa”, che l'avvisava di un incidente in cui era stato coinvolto ilCiro. Alla notizia, poi rivelatasi falsa, laabbandonò la trasmissione terrorizzata, gridando il nome del: "L'di aver organizzato io stessa quel terribile scherzo – ha spiegato31disulla vicenda - non ha alcun senso". In quel programma laricevette una chiamata: "TuoCiro ha avuto un ...

Advertising

AleAntinelli : Fatto! Tuo figlio è un grande! Iscrivetevi tutti. - NonXsempre : RT @DanieleStampeg2: È triste vedere che con #SquidGame stanno facendo la stessa cosa che hanno provato per anni con #GTA. Se tuo figlio è… - giapponesebimbi : Tuo figlio vuole imparare la lingua dei #manga? Contattaci! ???????? #giapponeseonline #lezioniadistanza #anime… - primio79 : @Agoda552 @FBiasin A 8 anni tu sai che tuo figlio non giocherà?????prevedi il futuro??? Ma cosa dici ??? Ci sono ge… - Scazzaturo : @alexmercer1414 @eits77 Ovunque ci siano infiltrazioni esterne ci saranno sempre disordini. Teoricamente anche un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuo figlio

Mamma Style

A volte giocare con uncompagno, con unamico accanto ti può rilassare. Mi piace giocare ... Io però seguo sui social sia te sia tua moglie Flavia Pennetta, peraltro aspettate il terzo, e ...Nel programma la Milo riceve una chiamata: 'Ciro ha avuto un incidente'. La disperazione dell'attrice, 'Ciro, Ciro...', diventa un tormentone. Per la prima volta dopo 31 anni Sandra Milo , ...Racconta le tante frustrazioni quotidiane di una donna, vedova da tre anni, che ripone fin troppe speranze, e soprattutto molte responsabilità, nel figlio Paolo, calciatore in erba, chiamato così in o ...“All’inizio ero preoccupata - prosegue - Le mamme hanno sempre un po’ paura, soprattutto se si ha un figlio super mammone La cantante, ora conduttrice di “Scene da un matrimonio” su Canale 5, spiega c ...