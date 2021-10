Truffe allo Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: 6 solo per appalti truccati, col Covid frodi per 158 milioni nella spesa sanitaria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso del 2020 e nei primi otto mesi del 2021 sono stati sottratti allo Stato 15 miliardi di euro: nonostante la pandemia, nonostante un Paese che per lunghi periodi ha dovuto chiudere le attività per contenere il contagio, il numero delle Truffe nella spesa pubblica resta altissimo. Di più: solo il danno erariale – ovvero quello causato da dipendenti della pubblica amministrazione – arriva a 8 miliardi di euro, più della metà del totale. Se si guarda alle frodi per singole settore, la voce più grossa riguarda gli appalti pubblici: truffati 6 miliardi in 21 mesi, di cui oltre 887 milioni in gare riferite proprio alla spesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso dele nei primi otto mesi del 2021 sono stati15di euro: nonostante la pandemia, nonostante un Paese che per lunghi periodi ha dovuto chiudere le attività per contenere il contagio, il numero dellepubblica resta altissimo. Di più:il danno erariale – ovvero quello causato da dipendenti della pubblica amministrazione – arriva a 8di euro, più della metà del totale. Se si guarda alleper singole settore, la voce più grossa riguarda glipubblici: truffati 6in 21 mesi, di cui oltre 887in gare riferite proprio alla...

