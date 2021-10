Trovato il corpo senza vita di un 30enne al cimitero delle Ghiaie di Bonate

(Di lunedì 18 ottobre 2021)Sopra. Ildi unè stato rinel pomeriggio di lunedì 18 ottobre nei bagni del, in via San Geminiano. Dopo la segnalazione da parte di un cittadino, che aveva notato una persona all’interno della toilette apparentemente priva di coscienza, poco prima16 di lunedì 18 ottobre sul posto sono arrivate due automediche, un’ambulanza e la Polizia Locale. Avvicinatisi all’uomo, i medici hanno potuto solo constatare il decesso: secondo le prime informazioni A.H.,fissa dimora classe 1991 con pregresse patologie cardiache, è stato colto da malore e morto per arresto cardiocircolatorio.

Ultime Notizie dalla rete : Trovato corpo

