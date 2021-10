Tringali | strali dell’opposizione sul ‘già magistrato’ nominato assessore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Il neocomunale alla Sicurezza e alla Trasparenza Caudioun primo, ‘grande’ risultato se lo può… ascrivere. Ha compattato la pur frastagliata minoranza prima ancora che il Consiglio comunale si insediasse. Attribuire il concetto di ‘inesistenza’ all’opposizione democraticamente eletta è il modo migliore per svegliarla. Politicamente è forse un errore, comunicativamente è forse la ammissione di quella presunta superiorità lontana anni luce dal sentimento popolare maturato all’indomani del primo sviluppo dell’inchiesta giudiziaria. Dapprima Roberto Celano (667 voti in Forza Italia); poi Claudia Pecoraro (285 voti) e Catello Lambiase (384 voti nel Movimento 5 Stelle) hanno ribattuto in maniera tagliente alle esternazioni a mezzo stampa del “già magistrato, già presidente della I sezione della Corte ...