Trieste, tensione al porto: la polizia carica i manifestanti no green pass. Il video degli scontri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima l'uso di idranti e lacrimogeni. Poi una carica per disperdere e allontanare i manifestanti. È successo nel pomeriggio al porto di Trieste dove, dopo tre giorni di presidio, la polizia è entrata in azione per respingere le persone scese in strada perché contrario al certificato verde voluto dal governo guidato da Mario Draghi. Nel video, il momento della carica delle forze dell'ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

