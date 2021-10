Trieste | sgomberato il Varco 4 | la polizia carica i manifestanti e spara lacrimogeni Corteo non autorizzato in centro

(Di lunedì 18 ottobre 2021)il4 del molo VII del porto di. Tensione tra, con le forze dell’ordine che hanno iniziato intorno alle 11 a lanciaree fumogeni,ndo ie azionando gli idranti per sgomberare. Liberato anche il piazzale: ora isi stanno dirigendo in unspontaneo e nonverso ildi. Poliziotti e carabinieri sono risaliti sulle camionette. «Vediamo se hanno il coraggio dirci anche in piazza Unità d’Italia», chiosa Stefano Puzzer, dimissionario portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di, alla testa del ...

Lo sgombero approfondimento No pass:varco 4 al porto di, protesta continua Al porto diè ancora in corso la protesta dei portuali, che manifestano dallo scorso venerdì ...Il varco 4 del porto diè statodalle forze dell'ordine, che hanno allontanato i manifestanti No Green Pass lanciando lacrimogeni e usando gli idranti. La folla, dispersa, continua a ...Porto di Trieste, lunedì mattina è cominciato lo sgombero dei manifestanti No Green pass. Gli agenti di Polizia hanno però soccorso almeno due manifestanti che si sono sentiti male. I poliziotti, oltr ...TRIESTE - Le Forze dell’Ordine giunte in mattinata di lunedì 18 ottobre presso il Varco 4 del Porto Nuovo di Trieste, grazie ad un nutrito numero di agenti e con l’ausilio di veicoli blindati e mezzi ...